Расследования

Ростовчанина, осужденного в Волгограде за страшную смерть супругов, обязали содержать их детей

Расследования 13.01.2025 11:19
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13.01.2025 11:19


56-летний житель Ростовской области Сергей Брагин, осужденный области за гибель супружеской пары в загоревшемся из-за ДТП автомобиле в Волгоградской области, будет содержать их двоих дочерей до совершеннолетия. Такое решение, как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона, принял Дубовский районный суд Волгоградской области.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в пользу двоих несовершеннолетних девочек с Брагина взыскана единовременная выплата в сумме 1 миллион рублей. Кроме того, согласно решению суда, он будет помогать им еще и ежемесячно.

- В пользу детей взыскана ежемесячная компенсация возмещения вреда, причинённого смертью кормильца до достижения совершеннолетия, а в случае обучения в учебном заведении по очной форме обучения до окончания учебы, но не более чем до 23 лет, в сумме 56 тыс. рублей на каждого ребенка, - сообщила Черединина.

Жуткое ДТП произошло 8 декабря 2023 года на автомобильной дороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Брагин, управляя пикапом «RAM 1500 TRX», следовал в сторону Саратова и в нарушении ПДД на 616 км трассы выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «СHANGAN CS55». От удара оба автомобиля загорелись. На месте ДТП от полученных травм погиб 36-летний водитель этого автомобиля, а его 32-летняя супруга была доставлена в больницу, где позже скончалась. 

В мае 2024 года Дубовский районный суд Волгоградской области приговорил Брагина к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По иску прокуратуры с осужденного в пользу двоих несовершеннолетних детей погибших также взыскана компенсация морального вреда в размере 4 миллионов рублей. Житель Ростовской области не признал вину и пытался добиться оправдательного приговора, но апелляционная инстанция в Волгограде оставила его без изменения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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