



В Волгограде врачи больницы №25 спасают пятимесячную девочку, которая была доставлена в отделение токсикологии 9 января с диагнозом «отравление крысиным ядом». Как сообщает ИА «Высота 102», малышку транспортировали накануне из Новоаннинского района.

По информации источников информагентства, опасное вещество младенец употребила, находясь у себя дома по недосмотру родителей.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили «Высоте 102», что здоровью ребенка ничего не угрожает в настоящее время. Однако состояние девочки остается тяжелым.

– Ребенок доставлен в детское отделение острых отравлений больницы СМП №25. Состояние стабильное, относительно удовлетворительное, – сообщили в облздраве. – Пациентка находится под наблюдением медиков.

Врачи напоминают жителям Волгоградской области о необходимости следить за маленькими детьми и не оставлять лекарственные препараты, а также химикаты в доступном для них месте.