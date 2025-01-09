На «Волгоград Арене» зазеленел молодой газон

Спорт 09.01.2025 20:00
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09.01.2025 20:00
Сегодня, 9 января, болельщикам показали изумрудный идеальный газон «Волгоград Арены», сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию стадиона.
Специалисты спортивного объекта в постоянном режиме следят за стадиями роста молодой травы - контролируют температурный режим и регулярно поливают поле. Напомним, процесс смены газона на арене начался в декабре 2024 года. В том же месяце в свежую почву заложили семена лучших сортов газонной травы. Несмотря на зимнее время года, поле, благодаря поливу и теплой погоде, выглядит на все сто.
При этом у сотрудников стадиона есть еще почти два месяца до следующего матча на «Волгоград Арене», чтобы завершить все запланированные работы. В начале марта «Ротор» дома сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга в 22-м туре Первой лиги. Эта игра станет первым испытанием для обновленного газона.
Фото и видео: стадион «Волгоград Арена» /t.me
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