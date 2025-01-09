Происшествия

Пострадавших шестеро: названы подробности массового смертельного ДТП под Волгоградом

Происшествия 09.01.2025 09:34
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09.01.2025 09:34


В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили подробности дорожного-транспортного происшествия в Суровикинском районе, в результате которого погиб 21-летний парень. По уточненным сведениям полицейских, в больницу были доставлены шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.   

По информации пресс-службы Главка полиции, авария произошла 8 января в 20.15 на 143-м километре автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск». Здесь столкнулись Opel, Volvo и «ВАЗ-2107». 

В результате ДТП в больницу доставлены: водитель Volvo и его пассажирка, водитель Opel и трое его пассажиров, включая 10-ти и 16-ти летних несовершеннолетних, – рассказали в пресс-службе  ГУ МВД России по Волгоградской области. 




Как сообщил начальник Госавтоинспекции ОМВД по Суровикинскому району Андрей Михин, который выезжал накануне вечером на место происшествия, по предварительным данным причиной смертельного ДТП с шестью пострадавшими стал выезд автомобиля Opel на встречную полосу. Предположительно водитель иномарки не справился с управлением. 

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