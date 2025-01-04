Волгоградец отморозил руки и ноги после встречи Нового года

В Волгоградской области с улицы в больницу госпитализировали 39-летнего мужчину, который уснул на лавочке после встречи Нового года. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, пострадавшего доставили в Киквидзенскую ЦРБ.

- Мужчина сильно напился, что привело к тяжелым последствиям для его здоровья. Он получил травму головы, когда падал. Потом он прилег на лавочку и уснул, отморозив себе еще руки и ноги, - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, у пострадавшего обморожение I и II степени, что, к счастью, лечат без оперативного вмешательства.