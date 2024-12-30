Происшествия

Новые порывы на теплотрассе произошли в Жирновске

Происшествия 30.12.2024 09:49
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30.12.2024 09:49


В Жирновске Волгоградской области пока не удается полностью вернуть тепло в дома после аварии на теплопроводе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на главу Жирновского района Петра Мармуры, на улицах 35 лет Победы, Строителей, Спортивная сегодня, 30 декабря, произошли порывы теплотрассы.
- Ведутся работы по замене аварийных участков. Не отапливаются 26 многоквартирных домов. Сейчас специалисты аварийной бригады производят ремонтно - восстановительные работы и делают всё возможное для скорейшего устранения сложившейся ситуации, - заявил руководитель муниципалитета.
Напомним, накануне, 29 декабря в Жирновске из-за аварии на теплосетях 83 дома остались без отопления. Вечером этого дня Петр Мармура сообщил, что аварийный участок трубы заменен и началась подача ресурса.
Фото: Петр Мармура t.me

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