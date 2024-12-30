В Жирновске отремонтировали трубу, оставившую без тепла 83 дома

Фото: Петр Мармура VK.com
Общество 30.12.2024 08:29
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30.12.2024 08:29
Фото: Петр Мармура VK.com
В Жирновске Волгоградской области вечером 29 декабря завершили работы по устранению порыва на теплосетях. По сообщению главы района Петра Мармуры, передает ИА «Высота 102», старый участок трубы вырезан и заменен на новый. Вечером же начался запуск системы.Напомним, накануне в Жирновске без отопления из-за аварии на коллекторе остались 83 дома. После запуска системы тепло начнет возвращаться в дома, заверил глава района.
Фото: Петр Мармура VK.com
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