Глупое ДТП с трамваем в Волгограде засняли камеры наблюдения

Происшествия 30.12.2024 08:16
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30.12.2024 08:16
В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло столкновение автомобиля и трамвая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось около рынка «Северный». Один из водителей решил проскочить перед движущимся вагоном в то время, как остальные машины остановились. Но не получилось. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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