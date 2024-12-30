Житель Котово сгорел в своей машине на западе Волгограда

Происшествия 30.12.2024 07:57
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30.12.2024 07:57
Жуткое происшествие случилось в Дзержинском районе Волгограда. Очевидцы засняли, как ярким пламенем полыхает припаркованный грузовой автомобиль на улице Краснополянская, 82 ночью 30 декабря. На вызов примчались пожарные, однако без жертв не обошлось.
По данным экстренных служб, пожар возник в кабине грузового автомобиля Volvo. После тушения там было обнаружено тело 62-летнего жителя Котово. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с отопительным прибором.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о пожаре поступил 29 декабря в 23.49 ч. В 00.18 ч. пламя потушили. В ведомстве также подтвердили гибель человека.Видео Жесть Волгограда t.me
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