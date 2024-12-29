Минтруд: пенсии увеличатся в феврале 2025 года по фактической инфляции





Страховые пенсии дополнительно увеличат в феврале 2025 до уровня фактической инфляции. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Так, пенсии уже с 1 января следующего года проиндексируют на 7,3% в связи с ростом инфляции. Однако, как спрогнозировали в ЦБ, годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8-8,5%.

– Уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете. При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции. По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства - после того, как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня, – пояснил решение о повышении пенсии Котяков.

Таким образом, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. Индексация затронет порядка 37 млн человек.