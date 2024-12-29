Фура с досками упала и раздавила под собой «Ладу Весту» под Волгоградом

В жутком ДТП в Михайловке погибла женщина, еще один человек пострадал. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, страшная авария произошла во втором часу ночи на 786 км. автодороги Р-22 «Каспий».





«Лада Веста» под управлением женщины-водителя, выезжая со стоянки «Рижского рынка» и разворачиваясь в сторону Михайловки, не уступила дорогу грузовику, груженному досками. В итоге фура фактически раздавила легковушку после опрокидывания в результате столкновения с ней.





Женщина-водитель скончалась на месте происшествия, а пассажира «Лады» госпитализировали. На место выезжало руководство районной Госавтоинспекции, наряды ДПС, следственно-оперативная группа.





Движение по участку дороги осуществляется в штатном режиме.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

