Федеральные новости

В ЕР рассказали о деталях гуманитарной миссии в новых и прифронтовых регионах

Федеральные новости 25.12.2024 16:26
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25.12.2024 16:26

Более 135 тысяч тонн помощи в зону СВО, в новые и прифронтовые регионы доставила «Единая Россия». Бойцам специальной военной операции партия передала 42 тысячи ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и многое другое, сообщает сайт ER.ru.

— Есть такое хорошее выражение со времён Великой Отечественной войны: если надёжный тыл, то фронт будет сильным! Этот принцип работает и сегодня. Помочь тем, кто сейчас защищают честь России на передовой и обеспечить надёжный тыл нашим бойцам — одна из главных задач «Единой России». Начиная с февраля 2022 года, мы регулярно направляем в подразделения по всей линии фронта необходимую технику и экипировку. При поддержке партии разработаны и внедрены в системное производство отечественные модели коптеров, — отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Также с самого начала специальной военной операции партия оказывает помощь новым регионам. Народная программа «Единой России» предусматривает комплекс мер по восстановлению Донбасса и Новороссии.

— Гуманитарная миссия партии в наших новых и прифронтовых регионах — это не только грузы, которые мы постоянно отправляем, но и личное участие наших активистов. Более пяти тысяч человек уже побывали в новых регионах в качестве волонтёров. Они участвуют в восстановлении социальных объектов, занимаются адресной доставкой продуктов, помогают врачам, — рассказал Якушев.

Центр помощи партии действует в Белгородской области, также волонтёры доставляют помощь в освобождённые населённые пункты Харьковской области.

В августе «Единая Россия» развернула гуманитарный центр для жителей Курской области и взяла на себя полное обеспечение всех ПВРов Курска. В региональном штабе общественной поддержки жители региона могут получить продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки — такой возможностью уже воспользовались свыше 40 тысяч человек.

Также партия инициировала более 130 федеральных законов, связанных с защитой прав бойцов и их семей. На декабрьском съезде внесли изменения в народную программу, появилось новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».

Отметим, что Волгоградская область подключилась к оказанию поддержки как фронту, так и жителям новых и приграничных регионов с первых дней после начала СВО. В этой работе принимают участие тысячи людей. Как сообщил секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор РФ Сергей Горняков, это представители местных отделений партии, депутаты всех уровней, сторонники «Единой России», представители бизнеса, промышленности и сельского хозяйства.

— Только за этот год мы передали в зону СВО и приграничье сотни тонн гуманитарной помощи, в составе которой все самое необходимое — от питьевой воды и средств гигиены, до специального оборудования и транспорта для бойцов СВО. Наши волонтеры делают все возможное, чтобы поддержать ребят на фронте и приблизить такую долгожданную Победу — плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, вяжут теплые вещи, готовят комплекты сухих душей и многое другое. Сегодня, в преддверии Нового года, мы также направляем нашим бойцам подарки и теплые пожелания, — рассказал Сергей Горняков.

Фото: пресс-служба ЕР

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