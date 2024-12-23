Роспотребнадзор изымает из продажи опасные шпроты





Роспотребнадзор изымает из продажи шпроты, произведенные на рыбном заводе в Калининградской области. Сообщается, что продукция, которая реализуется в стеклянной таре под брендом «За Родину», может быть заражена ботулизмом.

По данным ИА «СарИнформ», жителей Саратовской области попросили не вскрывать банки с указанными шпротами, если они уже были приобретены. Если же такой товар будет замечен на полках в магазинах, россиян просят сообщать об этом в Роспотребнадзор. В ведомстве уведомляют также, что в России уже зафиксированы случаи ботулизма у тех, кто ел шпроты данной марки.

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области