В Волгограде задержан поджигатель отделения Сбера на Спартановке





В Волгограде полицейские задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге отделения Сбера на Спартановке. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина по указке неизвестных пытался устроить пожар в помещении, где были установлены банкоматы.





- Вечером 24 декабря в полицию Волгограда поступило сообщение о совершении противоправных действий в помещении офиса банка в Тракторозаводском районе. В ходе выезда на место происшествия было установлено, что неизвестный поджог в помещении упаковку с фейерверками, после чего скрылся, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Лишь благодаря стечению обстоятельств обошлось без жертв, а возгорание отделения не произошло.

В тот же день правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий. Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников регионального управления ФСБ России, полицейским удалось установить личность пиромана.

Вскоре мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что выполнял указания третьих лиц, которые поддерживали с ним связь через мессенджеры.

Отметим, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении поджигателя меры пресечения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области