Общество

В Волгограде в юбилей Победы возле «Гасителя» достроят интерактивный бронепоезд

Общество 25.12.2024 14:27
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25.12.2024 14:27


В Волгограде в ходе рабочей поездки губернатор Андрей Бочаров вместе с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым проинспектировал ход создания возле «Гасителя» мемориальной площадки с бронепоездом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, интерактивная композиция будет открыта в 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. 

Напомним, в марте этого года стартовала сборка экспозиции с полноразмерной копией бронепоезда, посвященной памяти железнодорожникам военного Сталинграда.  

– Особого внимания заслуживает активная работа Приволжской железной дороги в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения исторической памяти и правды. Так, благодаря трудовому коллективу на легендарном Мамаевом кургане ранее была создана и благоустроена аллея железнодорожников. В следующем году, в году 80-летия Великой Победы, мы вместе с Приволжской железной дорогой откроем в городе-герое Волгограде новую мемориальную экспозицию, – отметил Андрей Бочаров


Также губернатор с Сергеем Альмеевым обсудили сегодняшний вклад железнодорожников в реализацию проектов по развитию дорожно-транспортной отрасли в регионе.  Так, в этом году стартовала комплексная реконструкция участка пути от станции Максима Горького до станции Котельниково общей стоимостью почти 25 млрд рублей. Завершение проекта кратно увеличило пропускную способность, оптимизировало железнодорожную логистику на Юге России.

– В работе остается еще целый ряд значимых инвестпроектов компании с общим объемом более 50 миллиардов рублей. В том числе в текущем году вошла в активную фазу комплексная реконструкция станции Максима Горького, где уже произошли масштабные изменения. Нужно отметить и работы по реконструкции дорожного узла в Волжском. В 2024-2025 годах мы завершаем строительство еще дополнительно четырех путепроводов в Волгограде, Октябрьском, Светлоярском и Городищенском районах общей протяженностью почти 10 километров и стоимостью около 4,5 миллиардов рублей. Это позволит решить задачи повышения комплексной безопасности дорожного движения, – отметил губернатор.

Фото: администрация Волгоградской области

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