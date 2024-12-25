Общество

«Пусть каждый питомец найдет хозяина»: директор МБУ «Северное» подвел итоги работы приюта для бездомных животных

Общество 25.12.2024 11:41
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25.12.2024 11:41




Всего около двух десятков питомцев  остались на конец года  в вольерах участка для содержания бездомных животных МБУ «Северное». Сотрудники учреждения шутят – будут отмечать с нами Новый год. Но такое затишье в муниципальном приюте – явление редкое. И связано с тем, что муниципальное задание на 2024 год МБУ «Северное» выполнило в полном объеме. 
В этом году процедуры в рамках программы ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в среду обитания – в муниципальном приюте прошли 3 тысячи особей. Нередко сотрудники в буквальном смысле слова спасали истощенных и больных животных, которым на улицах грозила верная гибель – выкармливали оставшихся без мам щенков, лечили бездомышей от онкологии и даже находили ответственных хозяев питомцам, которые еще вчера были между жизнью и смертью. 
Всего в 2024 году 250 бездомышей, которые оказались в приюте, были переданы в добрые руки. 
- Цифры, может, не такие уж и большие, - говорит директор МБУ «Северное»  Евгений Головко. – Но мы работаем в этом направлении и надеемся, что питомцев, которым повезет найти своего хозяина, в следующем году будет больше. 

По словам руководителя учреждения, в этом году МБУ «Северное» удалось значительно улучшить материальную базу учреждения. 
- Мы приобрели новую операционную, купили дорогостоящий аппарат УЗИ, которого очень не хватало для качественной диагностики и лечения бездомных животных и полностью обеспечили всеми необходимыми препаратами нашу ветслужбу. В следующем году собираемся отремонтировать имеющиеся вольеры и построить новые. Все это нам позволит быть готовыми к тому, чтобы провести через программу ОСВВ при необходимости еще большее количество бездомных животных, оказать им достойную медицинскую помощь, а также обеспечить уют и быт на тот период, когда они находятся в приюте, - продолжил Евгений Богданович.  

Отдельную благодарность директор МБУ «Северное» выразил волонтерам, с которыми работники участка содержания бездомных животных сотрудничают уже не первый год. Зоозащитники помогают приюту и в уборке территории, и в обеспечении кормами, а также в устройстве собак в семьи. 
В преддверии Нового года руководитель учреждения также обратился к волгоградцам.
-Хочется пожелать в первую очередь всем мирного неба, здоровья, любви, успехов во всех начинаниях. И, конечно же, добра. Давайте быть добрее к друг другу, к братьям нашим меньшим. Пусть каждый питомец найдет себе хозяина,  а человек -  нового четвероногого друга в новом году. Я верю, что рано или поздно мы все вместе этой цели достигнем,  и на улицах города не останется бездомных животных, - заключил директор учреждения. 
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