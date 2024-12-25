«Здесь фонтан целый»: в Волжском кипятком затопило школу №1





25 декабря в Волжском Волгоградской области произошло ЧП, связанное с теплоснабжением школы №1. Как сообщает ИА «Высота 102», в образовательном учреждении прорвало старую чугунную батарею, из-за чего кипяток начал заполнять один из коридоров. Произошедшее очевидцы засняли на видео.





В администрации Волжского подтвердили, что авария действительно имела место быть, однако отметили, что пострадавших в её результате нет и работоспособность коммуникаций теплоснабжения уже восстановлена.

- В учебном классе МОУ СШ № 1 по адресу ул. 19 Партсъезда, д. 57 произошел прорыв трубы отопления (в связи с капитальным ремонтом здания МОУ СШ № 13 образовательный процесс осуществляется в СШ № 1). В настоящее время аварийная ситуация устранена, тепло в учебном кабинете запущено, - подчеркнули в мэрии.

Отметим, по информации властей, сейчас учебный процесс продолжен в штатном режиме. Уроки проводятся в других помещениях школы.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me