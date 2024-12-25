ФАС РФ возбудила дело против фонда капремонта Волгоградской области за 4-миллиардную закупку

Расследования 25.12.2024 11:39
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25.12.2024 11:39
Служба выявила в действиях УНО Фонд капремонта Волгоградской области признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщили V102.RU в антимонопольном российском ведомстве, организация включила в состав одного лота электронного аукциона работы по капитальному ремонту в отношении сразу 546 многоквартирных домов.
По мнению службы, действия фонда привели к увеличению начальной цены договора до 4,1 млрд рублей. Это могло ограничить возможность квалифицированных подрядных организаций принять участие в электронном аукционе.
Напомним, ранее Волгоградское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях фонда. Предметом разбирательств стал электронный аукцион на капремонт 546 домов в Волгограде и области, объявленный в мае 2024 года.
Победителем аукциона стал единственный участник — ООО «Газсвязьтехнологии», с которым заключен контракт по начальной цене. Компания, согласно данным системы СПАРК, зарегистрирована в Москве, директором и учредителем фирмы является Алексей Кузин. Компания относится к малым предприятиям, среднесписочная численность сотрудников - 9 человек. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.
Интересно, что ООО «Газсвязьтехнологии» в августе 2024 года пыталось принять участие в другом аукционе, однако Минэкономразвития республики Карелия не допустило компанию к закупке.
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