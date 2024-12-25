Расследования

Жителя Омска осудили под Волгоградом за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Расследования 25.12.2024 14:41
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25.12.2024 14:41


В Волгоградской области осудили 39-летнего жителя Омска по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Иловлинским районным судом мужчина привлечен к административной ответственности после выходки в селе Ольховка в ноябре 2024 года. 

Согласно материалам дела, в один из ноябрьских дней житель Омска после выпитого алкоголя сел за руль. Манера вождения мужчины привлекла внимание сотрудников дорожно-патрульной службы, которые остановили автомобиль на сельской дороге. 

– При составлении протокола об административном правонарушении Михаил Б. публично высказывал информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, – сообщили в Иловлинском районном суде. – В судебном заседании он свою вину признал полностью. Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1  ст. 20.3.3. КоАП РФ –  публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

Согласно решению суда, омич должен выплатить штраф в размере 30 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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