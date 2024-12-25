В цыганский поселок в Волгограде нагрянули полицейские и энергетики

Сегодня, 25 декабря, на окраине поселка Горьковский Волгограда местные жители заметили скопление спецмашин. Как рассказали V102.RU волгоградцы, автомобили, в том числе и полицейские, заехали на улицу Воронежская, где находятся дома цыганского табора.

По словам местных жителей, сегодня в поселке начали отключать дома от электричества. В то же время сотрудники в гражданском обходят и другие рядом расположенные дома, выясняя, кто там живет.

В компании «Россети Юг» пояснили, что в Горьковском проходят совместные рейдовые мероприятия по предотвращению безучетного потребления электроэнергии с правоохранительными органами и энергосбытовой организацией. В компании подчеркнули, что отключают свет у граждан, у которых отсутствуют договоры на оказание услуг по электроснабжению или есть долги по оплате.

Фото из поселкового чата