Депутат заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО





Третий депутат Саратовской областной думы Роман Ирисов отправился в зону специальной военной операции. О подписании парламентарием контракта с Минобороны сегодня, 25 декабря, сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу думы. По словам политика, его решение поддержали друзья и члены семьи.

Сообщается, что у Ирисова имеется опыт службы в ВДВ – он был снайпером-разведчиком.

Ранее из Саратовской области на фронт отправились депутаты областной думы Артем Чеботарев и Александр Янклович. От Саратовской городской думы службу в зоне СВО проходит депутат Андрей Малышев.