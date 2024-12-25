Федеральные новости

Депутат заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО

Федеральные новости 25.12.2024 09:43
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25.12.2024 09:43


Третий депутат Саратовской областной думы Роман Ирисов отправился в зону специальной военной операции.  О подписании парламентарием контракта с Минобороны сегодня, 25 декабря, сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу думы. По словам политика, его решение поддержали друзья и члены семьи. 

Сообщается, что у Ирисова имеется опыт службы в ВДВ – он был снайпером-разведчиком.

Ранее из Саратовской области на фронт отправились депутаты областной думы Артем Чеботарев и Александр Янклович. От Саратовской городской думы службу в зоне СВО проходит депутат  Андрей Малышев.

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