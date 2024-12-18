Опубликовано видео сошедшего с рельсов двухэтажного пассажирского поезда

Сегодня, 18 декабря, двухэтажный пассажирский поезд сообщения Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. ЧП произошло на территории станции Княжая, сообщает V102.RU со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.





По предварительным данным, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также вагоны грузового.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что всего повреждено четыре пассажирских вагона, минимум три из которых перевернулись. На данный момент известно о 10 пострадавших. Не исключено, что их будет больше. Информация постоянно уточняется и обновляется.

Напомним, что крупное ДТП на железной дороге произошло летом в Котельниковском районе Волгоградской области. Тогда после столкновения с самосвалом сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда, который следовал по маршруту Казань - Адлер. В результате ДТП травмы получили 52 человека. 44-летний водитель грузовика через несколько дней скончался в больнице.

Фото, видео: Северо-Западной транспортной прокуратуры