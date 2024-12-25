В Волгограде назначены семь глав комитетов обладминистрации





25 декабря в Волгоградской области после многочисленных согласований окончательно утверждены главы семи комитетов региональной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», старых-новых руководителей обрели облкомЖКХ, облкоминформтехнологии, облкомтруда, облком безопасности населения, облспорткомитет, облздрав, облкомзакупки.

Дмитрий Баранов вновь возглавит комитет жилищно-коммунального хозяйства. Руководить комитетом информационных технологий доверено Алексею Кидалову. Дмитрий Локтионов встанет у «штурвала» комитета по труду и занятости населения. Комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области опять будет руководить Юрий Наурзалиев. Заведовать спортом доверено Владимиру Попкову. Развивать здравоохранение предстоит Анатолию Себелеу. Региональный комитет контрактной системы в сфере закупок возглавит Павел Ярославцев.

Напомним, ранее редакция неоднократно рассказывала об одобрении кандидатур депутатами Волгоградской областной думы, а также функционерами одной из ведущих в регионе политических фракций.

Фото: администрация Волгоградской области