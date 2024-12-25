Полиция сообщила подробности о мужчине, ворвавшегося в лицей №3 Волгограда





В ГУ МВД России по Волгоградской области прокомментировали информацию о задержании мужчины который сегодня, 25 декабря, пытался проникнуть в здание лицея №3 в Волгограде. По информации полицейских, задержанному 52 года и, вероятнее всего, он находился в состоянии наркотического опьянения.

– Днем 25 декабря 2024 года в полицию Волгограда поступило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина пытается войти в учебное заведение Тракторозаводского района. На место были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. В подразделение полиции доставлен 52-летний мужчина, который по внешним признакам, предположительно, находится в состоянии наркотического опьянения, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту происшествия полицейскими проводится проверка.

Напомним, что к счастью, никто из детей и педагогов не пострадал. Неизвестному не удалось пройти дальше первого этажа – сотрудники школы успели нажать тревожную кнопку.