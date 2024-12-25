Погрузившийся в кромешную тьму несколько дней назад подземный переход на ул. 39-й Гвардейской в Волгограде власти пообещали осветить до конца текущей недели.

- Согласно информации муниципального предприятия, работы по уборке и восстановлению освещения в подземном пешеходном переходе рядом с ул. 39 Гвардейской в Краснооктябрьском районе будут выполнены до конца текущей недели. Вопрос находится на контроле департамента городского хозяйства, - сообщили V102.RU сегодня, 25 декабря, в администрации Волгограда.

Напомним, что ранее на отсутствие освещения в переходе пожаловались в редакцию жители Краснооктябрьского района. С их слов, вот уже несколько дней в вечернее время и рано утром им приходится в кромешной тьме освещать себе путь фонариками мобильных устройств, чтобы не получить травмы и не угодить в неприятности.

Альтернативы этому подземному переходу нет, так как в этом месте нельзя обойтись без данного дорожного сооружения, чтобы перейти проспект Ленина. Полностью освещение в переходе пропало несколько дней назад.