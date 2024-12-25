Проблемы с двигателем возникли у летевшего в Волгоград самолета

В аэропорту Волгограда приземлился Airbus A320, у которого возникли проблемы с двигателем во время полета из Москвы, передает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

По данным авторов канала, это произошло 24 декабря. Экипаж воздушного судна в 15.48 объявил сигнал срочности Pan-Pan (от фр. panne «поломка» - ред.), доложив о помпаже двигателя №1, запросив снижение для проверки параметров его работы. В 15.52 сигнал срочности был отменен, так параметры работы двигателя оказались в норме.

Самолет продолжил путь по маршруту Москва (Шереметьево) – Волгоград (Гумрак). Посадка в аэропорту назначения прошла в штатном режиме.

Фото из архива V102.RU