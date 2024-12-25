



В Волгограде региональное управление СК России подключилось к расследованию обстоятельств проникновения в лицей №3 мужчины с ножом. Как сообщает ИА «Высота 102», следователями уже возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий.

- Утром 25 декабря 2024 года в одно из образовательных учреждений Волгограда пытался зайти мужчина, который незадолго до этого был замечен на территории лицея с ножом в руке. Педагоги сразу же сообщили об инциденте в экстренные службы. Оперативно прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника, который, вероятно, находился под воздействием психотропных веществ, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

По информации ведомства, на месте произошедшего сейчас работают криминалисты. Устанавливаются причины произошедшего. В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

Напомним, о попытке проникновения в лицей №3 стало известно несколько часов назад. Очевидцы случившегося опубликовали видеозапись задержания нарушителя.