Общество

В Волгограде возбуждено уголовное дело против ворвавшегося с ножом в лицей наркомана

Общество 25.12.2024 16:02
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25.12.2024 16:02


В Волгограде региональное управление СК России подключилось к расследованию обстоятельств проникновения в лицей №3 мужчины с ножом. Как сообщает ИА «Высота 102», следователями уже возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий.

- Утром 25 декабря 2024 года в одно из образовательных учреждений Волгограда пытался зайти мужчина, который незадолго до этого был замечен на территории лицея с ножом в руке. Педагоги сразу же сообщили об инциденте в экстренные службы. Оперативно прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника, который, вероятно, находился под воздействием психотропных веществ, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

По информации ведомства, на месте произошедшего сейчас работают криминалисты. Устанавливаются причины произошедшего. В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

Напомним, о попытке проникновения в лицей №3 стало известно несколько часов назад. Очевидцы случившегося опубликовали видеозапись задержания нарушителя.

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