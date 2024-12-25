Андрей Бочаров обрисовал будущее театра кукол в Волгограде

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров посетил областной театр кукол, где в настоящее время проходят губернаторские елки для детей из многодетных семей и семей участников СВО. Как сообщили V102.RU в обладминистрации, сказочное представление сегодня, 25 декабря, посмотрели 140 детей участников специальной военной операции. Наблюдал за новогодним представлением и губернатор. Андрей Бочаров оценил организацию мероприятия, а потом обсудил задачи развития театра кукол и прилегающей территории.





- То, что мы запланировали на 2024 год по кукольному театру, в полном объеме сделано. Считаю, что в течение следующего года завершим работы по развитию кукольного театра — он станет лучшим в России, — сказал Андрей Бочаров подчеркнув, что здесь сосредоточена лучшая база и это правильно: в детском театре формируется мировоззрение ребенка. — Также для постановок будет максимально использоваться территория, которая находится рядом с театром.









В общей сложности новогодние представления в театре кукол, а также НЭТе, Царицынской опере и Волгоградской филармонии увидят более 3 тысяч детей. В их числе также дети с ограничениями по здоровью, воспитанники учреждений дополнительного образования, победители конкурсов и олимпиад, отличники учебы и спорта, активисты молодежных и общественных организаций.





Напомним, что в конце 2023 года театр кукол был открыт после масштабной реконструкции. Новогодние ёлки здесь проводятся второй год подряд. Юных посетителей здесь встречают робот Иванушка и сказочные герои.

В этом году артисты театра приготовили для детей две новогодние премьеры — сразу на двух сценах. В большом зале зрители увидят сказку «Умка и новогодние приключения», а в малом — для дошколят от 3 до 6 лет — покажут представление «Подарки Зимушки-Зимы». После представлений ребят ждут новогодний хоровод с Дедом Морозом и сказочными персонажами у нарядной елки, сладкие подарки.

Фото: администрации Волгоградской области