Минфин отказал в льготной ипотеке под 2% участникам СВО





Министерство финансов России не поддержало предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников СВО. Об этом 24 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

В документе отмечается, что действующие льготные ипотечные программы привели к усложненной ситуации на рынке ипотечного кредитования – неоднократное продление таких программ трансформировало инструмент из точечной меры поддержки в массовый продукт.

– Это привело к отрицательным результатам и не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего по повышению доступности жилья для граждан, — ссылаются на текст документа в издании.

Также в Минфине добавили, что предложение потребовало бы выделения новых допсредств из федерального бюджета, источники покрытия которых не определены.

Напомним, ранее заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников специальной военной операции. Процентная ставка для таких граждан при покупке жилплощади составляла бы всего 2%.