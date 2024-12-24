Соцфонд: часть россиян досрочно получат пенсию за январь





Пенсии за январь части россиян выплатят досрочно до 28 декабря. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Социального фонда России, передает V102.RU.

Как пояснили в СФР, январские пенсии получат те, кому их должны были выплатить с 1 по 9 января. Поскольку даты выпадают на праздники, отчисления поступят раньше. Уже с 10 января доставка через банки вновь возобновится по стандартному графику.

Досрочные выплаты затронут все виды пенсий, включая социальные и накопительные. Те, кому доставляет выплаты Почта России, получат средства за январь в привычные даты. Почтальоны начнут разносить пенсии на дом с 3 января.

Досрочные страховые пенсии за январь придут уже в проиндексированном размере. С 1 января нового года страховые пенсии граждан увеличиваются на 7,3%.