Федеральные новости

В ЦБ рассказали, почему сейчас небезопасно снижать ключевую ставку

Федеральные новости 24.12.2024 11:06
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24.12.2024 11:06


Центробанк пока не спешит рассматривать возможность об уменьшении ключевой ставки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости, причиной стал дефицит рабочей силы и других ресурсов. Издание ссылается на письмо ЦБ РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова. 

Так, по мнению банка, дешевые кредиты не смогут обеспечить производителей дополнительными ресурсами, а лишь дадут им новые деньги. 

– В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки, и, вместе с ними, цены на конечную продукцию, – говорится в ответе регулятора. 

При этом в ЦБ отметили, что дальнейшее возможное повышение ставки не должно снизить производственные возможности российской экономики, а также поможет замедлить избыточный рост спроса.

Напомним, 20 декабря совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%. 

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