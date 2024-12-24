В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 24 декабря, произошла разгерметизация ёмкости. Как передает V102.RU, этот процесс сопровождался громким звуком, похожим на хлопок, который напугал жителей Спартановки.

По предварительным данным, настораживающий звук горожане услышали около 15:00 в районе улицы Гороховцев.

- На территории бывшей заправки при демонтаже емкости из-под ЛВЖ произошла разгерметизация, без последующего горения. Погибших пострадавших нет, - прокомментировали произошедшее в ГУ МЧС России по региону.

Фото из архива V102.RU