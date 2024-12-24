Происшествия

На бывшей заправке в Волгограде с грохотом разгерметизировалась емкость

Происшествия 24.12.2024 17:42
0
24.12.2024 17:42


В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 24 декабря, произошла разгерметизация ёмкости. Как передает V102.RU, этот процесс сопровождался громким звуком, похожим на хлопок, который напугал жителей Спартановки.

По предварительным данным, настораживающий звук горожане услышали около 15:00 в районе улицы Гороховцев. 

- На территории бывшей заправки при демонтаже емкости из-под ЛВЖ произошла разгерметизация, без последующего горения. Погибших пострадавших нет, - прокомментировали произошедшее в ГУ МЧС России по региону.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.12.2024 17:35
Происшествия 24.12.2024 17:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 16:08
Происшествия 24.12.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 14:10
Происшествия 24.12.2024 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 12:42
Происшествия 24.12.2024 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 10:04
Происшествия 24.12.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 09:34
Происшествия 24.12.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 08:29
Происшествия 24.12.2024 08:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 17:50
Происшествия 23.12.2024 17:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 13:24
Происшествия 23.12.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 13:23
Происшествия 23.12.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 12:23
Происшествия 23.12.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 12:02
Происшествия 23.12.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 10:22
Происшествия 23.12.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 10:17
Происшествия 23.12.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 18:40
Происшествия 22.12.2024 18:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:45
Детфонд подготовил 2000 новогодних подарков для волгоградских детейСмотреть фотографии
17:42
На бывшей заправке в Волгограде с грохотом разгерметизировалась емкостьСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде троллейбус протаранил легковушку на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
17:18
Губернатор принял отставку глав облкомсозащиты Заботиной и облкомсельхоза МорозовойСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде восстановили почти 2,5 квадратных километра асфальтаСмотреть фотографии
17:07
Россиян попросили не приводить на утренники в детсады Суперменов и БэтменовСмотреть фотографии
16:30
Бочаров озадачил обновленную команду транспортным развитием Красноармейского района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде ликвидирован пожар в пункте продажи фастфудаСмотреть фотографии
15:49
Партия одобрила кандидатов на восемь ключевых постов в обладминеСмотреть фотографии
15:48
Шыхалиева приговорили к 9 годам колонии за гибель двух студентов ВолгГТУСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
Первый случай «свиного» гриппа зафиксировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Отлетевшие от фургона колеса подбили три машины на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде вернули мрамор на входе станции «Комсомольская»Смотреть фотографии
13:53
В Волгограде молодёжь поделилась с губернатором идеями памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Александром СемерниномСмотреть фотографии
12:43
В Волжском наградили водителя самого новогоднего трамваяСмотреть фотографии
12:42
«Ой, мамочки!»: силовики нагрянули в гости к цыганам в МихайловкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Глава МЧС Куренков рассказал об интеграции домофонов в систему оповещения населенияСмотреть фотографии
12:08
Волгоградский производитель превратил минтай в сушеную тараньСмотреть фотографии
11:39
Отделения МФЦ в Волгоградской области уйдут на каникулыСмотреть фотографии
11:22
Облсуд в Волгограде подтвердил приговор убийце начальника отдела РоспотребнадзораСмотреть фотографии
11:06
В ЦБ рассказали, почему сейчас небезопасно снижать ключевую ставкуСмотреть фотографии
10:53
Учёные РАН выпустили предупреждение о магнитной буреСмотреть фотографии
10:45
В обладмине нашли замену уволенным главам облкомкультуры, ГЖИ и облкомстрояСмотреть фотографии
10:23
«Единая Россия» закрепит статус студенческой семьиСмотреть фотографии
10:05
Минфин отказал в льготной ипотеке под 2% участникам СВОСмотреть фотографии
10:04
Массовое ДТП с пострадавшими у Мамаева кургана в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Соцфонд: часть россиян досрочно получат пенсию за январьСмотреть фотографии
09:45
А укрытия тоже проверят? Волгоградцев предупредили о повторном испытании системы оповещенияСмотреть фотографии
09:34
У пассажира такси на посту под Волгоградом нашли обрезСмотреть фотографии
 