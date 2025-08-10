В МВД рассказали о мошеннической схеме с QR-кодом





Мошенники все чаще стали использовать для обмана россиян в общественных местах QR-коды, при сканировании которых денежные средства автоматически поступают на счет злоумышленников. Как не попасть на уловку аферистов рассказали в пресс-центре МВД России.

- Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника, - пояснили в МВД ТАСС.

Чтобы не стать жертвой подобной схемы, необходимо проверять источники QR-кодов и не сканировать их из неизвестных источников. Также в полиции рекомендуют смотреть, куда ведет ссылка.

Россиянам в подобных ситуациях посоветовали не вводить банковские и личные данные по данным ссылкам и не скачивать приложения по QR-кодам.