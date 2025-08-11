Отпуск для предпенсионеров в России могут увеличить на 7 дней

В России отпуск для предпенсионеров, которым до пенсии осталось не более 5 лет, могут увеличить на семь дней. Такой законопроект подготовили депутаты Госдумы фракции «Справедлива Россия – за правду». Об этом, как передает V102.RU, сообщает в понедельник, 11 августа, РИА Новости.

Отмечается, что документ внесут в Госдуму уже сегодня.

- Данным законопроектом предлагается закрепить предоставление отпуска для предпенсионеров, то есть работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, в частности, предусмотреть срок отпуска в 35 календарных дней, - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Один из авторов этой инициативы, глава думской фракции Сергей Миронов, пояснил, что в настоящий момент Трудовой кодекс предусматривает дополнительные дни отпуска для инвалидов, и проектом предлагается распространить это право на работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно.

По мнению Миронова, дополнительные дни отдыха благоприятно скажутся на трудовой активности и состоянии здоровья этой категории работников.

В настоящее время в России насчитывается свыше 7 миллионов предпенсионеров.