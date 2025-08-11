Федеральные новости

Отпуск для предпенсионеров в России могут увеличить на 7 дней

Федеральные новости 11.08.2025 07:55
0
11.08.2025 07:55


В России отпуск для предпенсионеров, которым до пенсии осталось не более 5 лет, могут увеличить на семь дней. Такой законопроект подготовили депутаты Госдумы фракции «Справедлива Россия – за правду». Об этом, как передает V102.RU, сообщает в понедельник, 11 августа, РИА Новости.

Отмечается, что документ внесут в Госдуму уже сегодня.

- Данным законопроектом предлагается закрепить предоставление отпуска для предпенсионеров, то есть работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, в частности, предусмотреть срок отпуска в 35 календарных дней, - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Один из авторов этой инициативы, глава думской фракции Сергей Миронов, пояснил, что в настоящий момент Трудовой кодекс предусматривает дополнительные дни отпуска для инвалидов, и проектом предлагается распространить это право на работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно.

По мнению Миронова, дополнительные дни отдыха благоприятно скажутся на трудовой активности и состоянии здоровья этой категории работников.

В настоящее время в России насчитывается свыше 7 миллионов предпенсионеров. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
11.08.2025 08:26
Федеральные новости 11.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 12:13
Федеральные новости 10.08.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 11:05
Федеральные новости 10.08.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:11
Федеральные новости 10.08.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:00
Федеральные новости 10.08.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.08.2025 16:13
Федеральные новости 09.08.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.08.2025 16:08
Федеральные новости 08.08.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.08.2025 11:34
Федеральные новости 07.08.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.08.2025 08:30
Федеральные новости 07.08.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2025 21:30
Федеральные новости 06.08.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2025 17:28
Федеральные новости 06.08.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2025 11:41
Федеральные новости 06.08.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2025 06:42
Федеральные новости 06.08.2025 06:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.08.2025 14:16
Федеральные новости 05.08.2025 14:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.08.2025 06:35
Федеральные новости 05.08.2025 06:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:59
Мобильный интернет пропал в Волгограде 11 августаСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде из-за угрозы атаки БПЛА введён запрет на приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
09:38
Миссия невыполнима? В Волгограде забуксовала разработка спецтарифа для пассажиров из Городища и ВолжскогоСмотреть фотографии
08:48
Участника СВО Дениса Давыдова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:39
Кредитный портфель волгоградцев сократился до 401 миллиардаСмотреть фотографии
08:31
Сирены тревоги утром 11 августа завыли на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:26
МО: над регионами России уничтожили 39 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:55
Отпуск для предпенсионеров в России могут увеличить на 7 днейСмотреть фотографии
07:20
В Волгоградской области пересчитают воробьевСмотреть фотографии
06:50
Под Волгоградом стадо диких кабанов на посевах попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
06:08
Волгоградцам хотят запретить звонки в Telegram и WhatsApp*Смотреть фотографии
21:10
«Удары по лицу здесь запрещены»: Максим Бабанин позвал на тренировки слабослышащих детейСмотреть фотографии
20:28
«Спасибо, парни!»: «Ротор» одержал первую домашнюю победу в матче с «Уфой»Смотреть фотографии
20:07
Волжанка перебудила жителей на Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
19:58
Новый рекорд? 18256 зрителей пришли на матч «Ротора» с «Уфой»Смотреть фотографии
19:25
«Есть гол!»: первый тайм матча «Ротора» с «Уфой» закончился со счетом 1:0Смотреть фотографии
19:10
В Волгограде пропала женщина в зеленой футболке и белых шлепкахСмотреть фотографии
18:29
«Нужен гол»: тысячи зрителей пришли на матч «Ротора» с «Уфой»Смотреть фотографии
16:46
Бастрыкин поручил найти виновных в страшной травме ребенка на детской площадкеСмотреть фотографии
16:02
«Переломала руки и разбила голову»: 9-летняя девочка упала с высоты в лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде из-за технических проблем остановлено движение трамваев №1 и 3Смотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Крупный град сорвался в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:51
МЧС предупредило волгоградцев о предстоящих ливнях и градеСмотреть фотографии
13:10
Даже благие цели нужно оправдать: за что банк может заблокировать карту, и как избежать ограниченийСмотреть фотографии
12:13
В МВД рассказали о мошеннической схеме с QR-кодомСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда погиб пешеход после наезда иномаркиСмотреть фотографии
11:05
В России планируются увеличить штрафы за шумные автомобилиСмотреть фотографии
10:36
На юге Волгограда в массовом ДТП покалечился мотоциклист и его пассажирСмотреть фотографии
10:06
«Ждет победы Волгоград»: «Ротор» 10 августа дома сыграет с «Уфой»Смотреть фотографии
09:36
Волгоградцы жалуются на сбой мобильной связи и интернетаСмотреть фотографии
 