В России планируются увеличить штрафы за шумные автомобили





В Госдуме рассмотрят законопроект об увеличении штрафов в 10 раз за использование шумных автомобилей в ночное время. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

- На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в 10 раз — с 500 рублей до 5 тыс. рублей. Ведется доработка ко второму чтению, - приводит слова депутата РИА Новости.

Законопроект был принят в первом чтении еще в 2023 году. Согласно законопроекту, предусматривается возможность задержания таких автомобилей и мотоциклов. Наказание за шум может достигнуть до 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров с руководителем ГУ МВД России Дмитрием Свиновым обсудили необходимость соблюдения ночной тишины под окнами жилых домов. Речь идет о случаях, когда нередко под окнами домов в ночное время компании на машинах включают громко музыку, поют, танцуют, нарушая общественный покой, а также о любителях дрифтовать на городских дорогах.