Федеральные новости

В России назвали фейком рассылку призывникам электронных повесток

12.08.2025 06:18
12.08.2025 06:18


Российским призывникам начали рассылать электронные повестки и накладывать на них связанные с этим запреты. Об этом поспешили сообщить некоторые телеграм-каналы. Однако ресурс «Война с фейками» опроверг распространяемую информацию. 

В настоящее время никаких призывных мероприятий не проводится: весенний призыв уже закончен, а осенний — начнется с 1 октября.

Что касается Единого реестра воинского учета, по информации источника в Минобороны, сейчас проводится тестирование работоспособности и внедрение системы в регионах. В ходе этой работы проводится тестовая рассылка шаблонов и типовых электронных уведомлений, при этом получатели этих уведомлений были оповещены об этом заранее. 

- Ограничительные меры и запреты, предусмотренные законодательством, будут введены только после того, как Единый реестр будет полностью внедрен, - подчеркнули на канале.

Напомним, что ранее уже появлялась информация, что реестр будет использоваться начиная с весеннего призыва 2025 года, однако она не подтвердилась. Скорее всего, осенний призыв пройдет в режиме настройки и отладки, а полноценное функционирование Единого реестра воинского учета уже в следующем году.

Фото V102.RU (архив)

