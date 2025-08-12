Федеральные новости

Названа продолжительность школьных каникул в новом учебном году

Минпросвещения РФ определило даты начала и окончания учебного года. Как сообщает V102.RU, также в министерстве рассказали обо всех каникулах, которые ждут российских школьников. 

Традиционно 1 сентября станет первым днем учебного года 2025/2026. Датой окончания определено 26 мая, после которой школьники уйдут на летние каникулы. 

Осенью ученики будут отдыхать минимум 7 дней. Столько же дней рекомендовано министерством для отдыха детей зимой и весной. Первоклассникам Минпросвещения рекомендовало предоставить отдых не менее недели в феврале. 

