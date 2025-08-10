МО: 121 БПЛА ликвидировали за ночь над регионами России





За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России. Об этом сообщили 10 августа в Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — рассказали в ведомстве.

Так, 29 беспилотника было уничтожено над территорией Краснодарского края, 15 над Республикой Крым, 13 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Белгородской области, 12 – над территорией Белгородской области, по 8 над Саратовской областью и Ставропольским краем, 7 – над территорией Калужской области, 6 – над территорией Тульской области, 5 – над территорией Ростовской области, четыре - над территорией Рязанской области, два – над акваторией Азовского моря, по одному - над территорией Смоленской, Орловской и Тверской областями.

Напомним, в Саратовской области в результате падения беспилотника на многоквартирный дом погиб человек.