Друг друга не поняли: в Волгограде Datsun влетел в Kia Rio на рокадной дороге





17 декабря в Центральном районе Волгограда ДТП осложнило движение по рокадной дороге. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером здесь произошло столкновение двух иномарок. Авария оказалась запечатлена одной из камер уличного видеонаблюдения.







- В 18:15 напротив дома № 60 на ул. Набережная 62-й Армии произошло столкновение автомашин Datsun и Kia Rio, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, оба водителя заранее притормозили на перекрёстке, однако в какой-то момент не поняли друг друга и одновременно рванули вперёд, видимо, спеша проскочить. В результате произошло столкновение.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в аварии травмы получил водитель Kia Rio. Каретой скорой помощи он был доставлен в одну из городских больниц.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области