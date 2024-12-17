На юге Волгограда в ДТП с тремя автомобилями пострадал мужчина

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 17.12.2024 18:29
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17.12.2024 18:29
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Кировском районе Волгограда в аварии с участием трех автомобилей пострадал мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось около 17-00 ч. на Веселой балке.Столкнулись Ford Focus, Volkswagen Polo и Лада Калина. В результате ДТП водитель автомобиля Ford с травмами доставлен в медицинское учреждение. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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