Происшествия

На юге Волгограда в ДТП с тремя автомобилями пострадал мужчина

Происшествия 17.12.2024 18:29
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17.12.2024 18:29


В Кировском районе Волгограда в аварии с участием трех автомобилей пострадал мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось около 17-00 ч. на Веселой балке.
Столкнулись Ford Focus, Volkswagen Polo и Лада Калина.  В результате ДТП водитель автомобиля Ford с травмами доставлен в медицинское учреждение. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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