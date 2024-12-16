Только 11% волгоградских семей могут позволить недорогое авто в кредит

Экономика 16.12.2024 11:54
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16.12.2024 11:54
Волгоградская область заняла 56-е место в рейтинге регионов по доступности нового авто в кредит. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, 11% волгоградских семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль стоимостью до 1,2 миллиона в кредит, а также содержать его. А вот количество семей, которые могут приобрести новый автомобиль за 2,9 миллиона рублей на заемные средства, оказалось гораздо меньше – всего 2,3%.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Например, в ЯНАО дешевая машина в кредит доступна для 54,7% жителей. Москва заняла в исследование 6-е место. В столице новая дешевая машина доступна для 37,1% семей. Замыкают список Ингушетия и Чечня. Например, в Ингушетии количество семей, которые могут приобрести недорогую машина в кредит, составило всего 2,1%.
Согласно исследованию, в среднем в 2024 году в России доля семей, для которых доступно в финансовом плане приобретение в кредит и владение новым недорогим по сегодняшним меркам автомобилем (стоимостью 1,2 миллиона рублей), составила 17,6 процента. Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей в текущем году снизилась из-за роста цен на автомобили и увеличения ставок кредитования.
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