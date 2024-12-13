РКН заблокировал доступ к Viber

Федеральные новости 13.12.2024 21:06
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13.12.2024 21:06
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, доступ ограничили «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».Между тем, некоторые пользователи сообщают, что сервис продолжает работает. Однако некоторые констатируют трудности с отправкой сообщений.
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