Федеральные новости

РКН заблокировал доступ к Viber

Федеральные новости 13.12.2024 21:06
0
13.12.2024 21:06


Роскомнадзор ограничил доступ  к сервису Viber. Как сообщает  V102.RU со ссылкой на ведомство, доступ  ограничили  «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».
Между тем, некоторые пользователи сообщают, что сервис продолжает работает. Однако некоторые констатируют трудности с отправкой сообщений.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
13.12.2024 20:14
Федеральные новости 13.12.2024 20:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.12.2024 16:23
Федеральные новости 12.12.2024 16:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2024 21:24
Федеральные новости 11.12.2024 21:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2024 16:43
Федеральные новости 11.12.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2024 14:35
Федеральные новости 11.12.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.12.2024 07:47
Федеральные новости 11.12.2024 07:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2024 17:00
Федеральные новости 10.12.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2024 11:38
Федеральные новости 10.12.2024 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
09.12.2024 11:57
Федеральные новости 09.12.2024 11:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.12.2024 10:22
Федеральные новости 09.12.2024 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
09.12.2024 07:53
Федеральные новости 09.12.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.12.2024 16:48
Федеральные новости 07.12.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2024 17:09
Федеральные новости 06.12.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2024 15:02
Федеральные новости 06.12.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2024 13:43
Федеральные новости 06.12.2024 13:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:31
Волгоградцы в ночь на 14 декабря увидят пик разноцветного звездопадаСмотреть фотографии
21:06
РКН заблокировал доступ к ViberСмотреть фотографии
20:39
Работникам госучреждений Волгоградской области в 2025 году дважды проиндексируют окладыСмотреть фотографии
20:14
Россияне направили уже полмиллиона вопросов на прямую линию с ПутинымСмотреть фотографии
19:42
«Он здесь один остался»: под Волгоградом в хуторе Ветютнев погибает лебедьСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
Третий пошел: в Волгоградской области после ареста двух чиновников взяли под стражу бизнесменаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Волгоградским чиновникам суд не дал заработать на КубеСмотреть фотографии
18:16
В Волжском арестован жилец общежития за угрозы убийством участнику СВОСмотреть фотографии
17:29
Смотрим, как припорошился Волгоград: фото после первого снегаСмотреть фотографии
16:57
T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутствия за три месяцаСмотреть фотографии
16:53
Более 4 тонн сомнительной рыбы изъяли из оборота в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области введены ограничения на работу мигрантов: какие сферы будут под запретом в 2025 годуСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде прокуратура вернула «к станку» забывшую про дом УКСмотреть фотографии
16:05
Арестованного главу района Волгоградской области заменил его замСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде до 15 декабря изменят схему автомобильного движенияСмотреть фотографии
15:06
«Одной рукой колол лёд, другой - тащил пацана»: житель Михайловки рассказал о спасении провалившихся в пруд детейСмотреть фотографии
14:44
Делу время? Волгоградцам предстоит выйти на работу 31 декабряСмотреть фотографии
13:29
ДТП и «конские» цены на такси: как Волгоград встретил пробный снегопадСмотреть фотографии
13:08
Очевидцы засняли массовое ДТП с фурой «Магнит» на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Ж/д переезд в Ленинском районе закроют 17 декабряСмотреть фотографии
12:57
Фирму из Черкесска включили в РНП из-за срыва расчистки АхтубыСмотреть фотографии
12:44
УФСБ: начальница почты незаконно открыла банковские счета, желая угодить начальствуСмотреть фотографии
12:29
Массовые аварии вызвали пробки на нечищенной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:17
Вопрос ребром: Андрей Бочаров поручил создать план модернизации ЖКХ Волгограда и областиСмотреть фотографии
11:50
В Михайловке очевидцы спасли провалившихся под лёд четверых школьниковСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом вынесли приговор водителю, задавившему в пьяном угаре двух школьницСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Иномарка насмерть сбила пешехода на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:46
В Волжском на заправке обнаружен труп 57-летнего мужчиныСмотреть фотографии
10:12
«Житница юга России»: учёные ВНИРО прогнозируют рост рыбных запасов Цимлянского водохранилищаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Под Волгоградом на фоне ухудшении погоды столкнулись два грузовика HyundaiСмотреть фотографии
 