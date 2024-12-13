Федеральные новости

Россияне направили уже полмиллиона вопросов на прямую линию с Путиным

Федеральные новости 13.12.2024 20:14
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13.12.2024 20:14


Первые итоги работы кол-центра Прямой линии с Владимиром Путиным подвели в ОНФ, волонтеры которого также участвуют в сборе звонков и сообщений от россиян. Как сообщили V102.RU в общественной организации,  самое большое количество вопросов приходит о качестве и доступности жилья, транспортной инфраструктуре, медицине, социальных выплатах и мерах поддержки семей.
Самому юному заявителю было всего 8 лет, самому старшему – 96. Операторы Народного фронта обрабатывают около 50 000 звонков в сутки. Это около 35 в минуту. Поступило уже свыше 500 000 обращений граждан. Больше всего просьб, предложений и благодарностей приходит в систему по телефону, далее идут SMS и MMS. 
Напомним, уже через неделю на обращения граждан ответит Президент. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», совмещающая прямую линию и большую пресс-конференцию, состоится 19 декабря.
Отправить свои вопросы главе государства можно несколькими способами:
– по телефону: 8-800-200-40-40
– по SMS: 0-40-40
– на сайте: https://moskva-putinu.ru/
– через приложение: "Москва Путину" (скачайте по ссылке на сайте (https://moskva-putinu.ru/) либо воспользуйтесь поиском в магазине приложений)
– через соцсети: ВКонтакте (https://vk.com/moskvaputinu) и Одноклассники (https://ok.ru/moskvaputinu)
Фото сайта ОНФ

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