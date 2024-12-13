Расследования 13.12.2024 12:44
0
13.12.2024 12:44
В отношении 42-летней женщины, работающей начальником почтового отделения связи, возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, она подозревается в неправомерном воздействии на автоматизированную банковскую систему, отнесенную к критической информационной инфраструктуре РФ с использованием своего служебного положения.
Начальница почтового отделения, как установило следствия, открыла банковские счета на десятерых местных жителей, тогда как они не обращались с такой просьбой. Как выяснилось, таким образом женщина хотела выполнить спущенный начальством план, выполнение которого являлось одним из показателей ее эффективности как руководителя.
СО УФСБ России по Волгоградской области в отношении женщины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 274.1 УК России – за приготовление к совершению преступления и за нарушение правил хранения и обработки компьютерной информации.
ДТП и «конские» цены на такси: как Волгоград встретил пробный снегопад13.12.2024 13:29
Расследования 13.12.2024 13:29
Под Волгоградом вынесли приговор водителю, задавившему в пьяном угаре двух школьниц13.12.2024 11:46
Расследования 13.12.2024 11:46
Под Волгоградом осудили забившего до смерти знакомого рецидивиста13.12.2024 09:42
Расследования 13.12.2024 09:42
Волгоградца посадили на 1,5 года за удар водителя в челюсть12.12.2024 21:33
Расследования 12.12.2024 21:33
Под Волгоградом в лесу нашли тело 12-летнего мальчика12.12.2024 20:05
Расследования 12.12.2024 20:05
«Мы его только выбрали»: под Волгоградом похоронили молодого главу поселения12.12.2024 17:27
Расследования 12.12.2024 17:27
Волгоградского коммерсанта за взятку в 100 тысяч отправили на год в колонию12.12.2024 15:11
Расследования 12.12.2024 15:11
Главу Еланского района Дмитрия Литвинова поместили в СИЗО12.12.2024 13:41
Расследования 12.12.2024 13:41
В Волгограде возобновлено движение СТ после поломки вагона12.12.2024 10:06
Расследования 12.12.2024 10:06
Глава Еланского района Литвинов задержан по подозрению в коррупции11.12.2024 17:40
Расследования 11.12.2024 17:40
Двое человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Волгоградской области11.12.2024 17:24
Расследования 11.12.2024 17:24
Волжанина лишили прав за вождение самоката под градусом11.12.2024 15:35
Расследования 11.12.2024 15:35
Ни денег, ни «колёс»: доверчивый волгоградец лишился 218 тыс. рублей11.12.2024 13:19
Расследования 11.12.2024 13:19
Треш-стримеру Прокудину дали 2,5 года колонии за оскорбление участников СВО11.12.2024 12:15
Расследования 11.12.2024 12:15
В Михайловке остановили пьяного тракториста с фейковыми правами11.12.2024 11:16
Расследования 11.12.2024 11:16