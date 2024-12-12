Попков удержится в кресле руководителя Облспорткомитета

Кандидатура Владимира Попкова рекомендована депутатами для назначения на должность руководителя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Волгоградская облдума.

По данным регпарламента, кадровый вопрос обсудили сегодня, 12 декабря, на заседании думского комитета по молодежной политике, развитию физической культуры и спорта.

- Решением парламентского комитета Владимир Попков рекомендован для назначения на должность председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, - говорится в сообщении.

Владимир Попков был назначен на эту должность осенью 2022 года и, судя по всему, продолжит и далее работать на этом посту.

Напомним, в регионе после выборов губернатора происходят назначения руководителей органов исполнительной власти.

Фото: Волгоградской облдумы