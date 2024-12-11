Ни денег, ни «колёс»: доверчивый волгоградец лишился 218 тыс. рублей





В Саратовской области полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении волгоградца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «СарИнформ», 48-летний мужчина стал жертвой интернет-мошенников.

Потерпевший долгое время по объявлениям в интернете выбирал подержанный автомобиль. Заинтересовавшись одной из машин, он поспешил связаться с владельцем, чтобы договориться об условиях сделки. Продавцом оказался некий Руслан из Саратова.

После разговора мужчины сошлись на стоимости в 425 тыс. рублей и договорились, что волгоградец заплатит аванс в размере 120 тыс. рублей. Однако перечисленные деньги, по заверению предприимчивого саратовца, на его счёт так и не поступили. Он попросил покупателя перечислить ещё 98 тыс. рублей, а после перестал выходить на связь.

Отметим, в перипетиях истории, в которую попал из-за своей доверчивости 48-летний житель Волгограда, теперь предстоит разобраться правоохранительным органам.