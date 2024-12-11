Политика

Андрей Бочаров принял делегацию «Росатома»

Политика 11.12.2024 13:09
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11.12.2024 13:09


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 11 декабря, провел рабочую встречу с делегацией госкорпорации «Росатом». Как сообщили V102.RU в обладмине, глава региона обсудил с руководителями структурных подразделений «Росатома» вопросы реализации масштабных высокотехнологичных инвестиционных проектов на территории региона.
Напомним, накануне индустриальные возможности региона оценил помощник Президента России Николай Патрушев. Он посетил несколько производственных площадок,  а также провел совещание по вопросам участия промышленных предприятий Волгоградской области в развитии судостроения страны.
Фото администрации Волгоградской области

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