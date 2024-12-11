Андрей Бочаров принял делегацию «Росатома»

Андрей Бочаров показал Патрушеву и Устинову три завода10.12.2024 15:38
Депутаты рекомендовали Марину Морозову на пост главы облкомсельхоза10.12.2024 12:47
Алексей Кидалов сохранит пост главы облкоминформтехнологии10.12.2024 12:03
Патрушев-старший и Устинов прилетели в Волгоград с рабочим визитом10.12.2024 11:15
Депутаты прочат Алексея Сивокоза на пост главы облкомприроды09.12.2024 19:58
Светлана Горелова продлит полномочия главной по тарифам в регионе09.12.2024 17:53
Екатерина Кульгускина сохранит пост председателя облкомимущества09.12.2024 15:49
На пост главы облкомэкономразвития выдвинули в Волгограде Галину Быкадорову09.12.2024 15:32
Сегодня на заседании комитета Волгоградской областной думы по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям депутаты рассмотрели кандидатуру на должность руководителя регионального комитета экономической политики и развития....