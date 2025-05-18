Волгоградцев предупредили о скрытом обмане в салонах связи

Покупателей в салонах сотовой связи просят проверять чеки, чтобы не стать жертвой обмана, передает V102.RU. Как сообщает Роскачество, именно в чеках можно увидеть, произведено ли скрытое оформление сим-карты на покупателя, что грозит неприятными последствиями в будущем.

Так, к примеру, при покупке какого-либо аксессуара в чек могут добавить сим-карту, оформленную без ведома клиента.

На такие уловки недобросовестные сотрудники идут также при оформлении кредитов или рассрочки, когда в чеке может появиться помимо основного товара еще какая-нибудь «мелочь» в виде аксессуара или мелкой техники. Заметить это вовремя бывает сложно, так как не все проверяют подтверждающий факт оплаты документ и, как правило, верят продавцам.