Дожди день через день прогнозируют в Волгограде на новой неделе





В Волгограде новая рабочая неделя обещает быть и солнечной и дождливой, согласно прогнозу синоптиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЦГМС региона, осадки в областном центре ожидаются через день.

Так, сегодня, 19 мая, днем, как и накануне, в Волгограде прогнозируют кратковременный дождь. Ветер днем западный – с порывами до 9-14 м/с. Температура воздуха днем в Волгограде в первый рабочий день не поднимется выше 19 градусов.

Во вторник, 20 мая, ожидается переменная облачность, но без осадков. Столбики термометров покажут в этот день до +22 градусов. Ветер – юго-западный до 14 метров в секунду.

На среду специалисты ЦГМС снова прогнозируют осадки. Днем 21 мая порывы ветра до 15-18 м/с. Воздух прогреется лишь до +19 градусов.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»