Стрелка Дениса Макарчука похоронят в Волгоградской области

В Волгоградской области 19 мая простятся с 26-летним Денисом Макарчуком с позывным «Штиль», который героически погиб в ходе специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, о гибели бойца сообщил Telegram-канал «Новоаннинский сегодня».

Денис подписал контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Служил в стрелковом батальоне военной комендатуры Луганской Народной Республики. Погиб 13 мая этого года.

Прощание с героем пройдёт 19 мая в хуторе Краснокоротковском, по адресу: ул. Заречная, 2.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me